Google Family Link: Neuer Schulmodus und verwaltete Kontakte

Was ist WhatsApp? Wir erklären Dir den Messenger

Messenger-Dienste gehören zu den meistgenutzten Apps auf Smartphones. Aber was ist WhatsApp eigentlich genau? Was kannst Du damit machen? Und welche Bedenken gibt es? Was ist WhatsApp und wie funktioniert es? WhatsApp ist ein Instant Messenger – also ein Dienst, mit dem Du Nachrichten senden und empfangen kannst. Die Messages kommen umgehend bei den Empfänger:innen an. Austauschen kannst Du Inhalte aber nur mit Leuten, die ebenfalls bei dem Messenger angemeldet sind. Sobald Du bei WhatsApp angemeldet bist, besitzt Du ein WhatsApp-Profil. Dort kannst Du ein Profilbild und einen kurzen Infotext hinterlegen. Du kannst mit einzelnen Personen kommunizieren, aber auch mit mehreren Nutzer:innen in einer Gruppe – zum Beispiel mit Deiner Familie oder Freund:innen. Bis zu 256 Teilnehmer:innen kann eine WhatsApp-Gruppe umfassen. Darin sehen alle die Antworten der anderen. So ist ein schneller Austausch und eine unkomplizierte Abstimmung untereinander möglich. WhatsApp-Gruppen ...