E-Offensive und autonome Moia-Taxis

Vergangenes Jahr hat VW Nutzfahrzeuge mit dem ID.Buzz einen wichtigen Schritt in Richtung E-Mobilität vollzogen. Dem sollen weitere folgen.

SP-X/Hannover. Die Nutzfahrzeugsparte von VW hat mit dem ID Buzz vergangenes Jahr einen wichtigen Schritt in der Elektrifizierung seiner Modellpalette vollzogen. Weitere sollen folgen. Neben neuen Varianten des ID.Buzz, wie einem Siebensitzer mit langem Radstand, kündigte VWN-Chef Carsten Intra nun im Rahmen der Jahrespressekonferenz einen elektrischen Crafter-Nachfolger, einem Caddy Hybrid sowie einem Nachfolger für den T6.1 Transporter an, den es künftig auch in einer Elektrovariante geben soll. Bis 2030, so das übergeordnete Ziel, sollen mindestens 55 Prozent der von VWs Nutzfahrzeugsparte verkauften Neuwagen batterieelektrisch fahren.

Parallel wird an der Entwicklung von autonom fahrenden Fahrzeugen für den Pooling- und Hailing-Einsatz gearbeitet. Derzeit verhandelt VWN mit einem neuen Partner über ein Paket für Level-4-Lösungen. Die neue Selbstfahrtechnik soll noch im ersten Halbjahr 2023 präsentiert werden. Für 2025 ist die Serienversion eines autonom fahrenden ID.Buzz geplant, die dann zunächst in Hamburg beim Ridepooling-Ableger Moia zum Einsatz kommt.