Neuer Einstiegs-Stromer als Hoffnungsträger

Klima: Mehr E-Autos: BMW unterschreitet CO2-Grenzwerte deutlich

BMW hat den CO2-Ausstoß seiner in Europa verkauften Autos im vergangenen Jahr um neun Prozent gesenkt. Mit dem Rückgang von 116 auf 105 Gramm CO2 pro Kilometer unterschreite BMW den Flotten-Grenzwert der EU von 127 Gramm deutlich, teilte der Autobauer am Mittwoch in München mit.