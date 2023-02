Mehr Recycling in den E-Autos

VW will nicht nur den Antrieb nachhaltig machen. Auch die Produktion soll sauberer werden – nicht zuletzt mit Hilfe von Recycling-Material.

VW will mehr Recycling-Material in seine ID-Modelle einbauen © VW

SP-X/Wolfsburg. VW bringt mehr Recycling-Materialien in seine elektrische ID-Familie. Noch im laufenden Jahr sollen viele der bislang dem ID.Buzz vorbehaltenen Rezyklate auch in den anderen E-Automodellern auf gleicher Architektur zum Einsatz kommen. Beim Bulli-Nachfolger setzen die Norddeutschen unter anderem Sitzbezüge aus Meeresmüll, einen Dachhimmel aus wiederverwertetem Polyester und Dämmung aus Recycling-Plastik ein. Welche Komponenten künftig auch bei ID.3, ID.4 und ID.5 sowie dem kommenden ID.7 zum Einsatz kommen, sagt der Hersteller noch nicht. Bis 2030 will VW die CO2 -Emissionen pro Fahrzeug um 40 Prozent senken – von der Produktion bis zur Wiederverwertung. Spätestens 2050 will das Unternehmen bilanziell klimaneutral sein.