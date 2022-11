Mehr Reichweite mit neuem Motor

In einer neuen „Extended Range“-Variante kitzelt Volvo nun mehr Reichweite aus seinen Kompakt-Stromern. Und auch die leistungsstarken Allradmodelle kommen weiter.

SP-X/Köln. Volvo optimiert den Antrieb seiner elektrischen Allradmodelle und holt mehr Reichweite aus den Akkus raus. Bei den kompakten Crossover-Geschwistern XC40 und C40 ersetzt an der Vorderachse ein Asynchronmotor, der auf Autobahnen und Schnellstraßen effizienter betrieben werden kann, den bislang verwendeten Permanentsynchron-Motor. Gleichzeitig wächst der Energieinhalt des Akkus um 3 kWh auf 78 kWh. Die Reichweite im C40 steigt dadurch von 449 auf bis zu 507 Kilometer.

Der gleiche Akku ist außerdem erstmals auch für die „Single Motor“-Variante zu haben, die dann als „Extended Range“-Modell verkauft wird und bis zu 533 Kilometer ohne Ladestopp schafft. Die Reichweite der Basismodelle mit unverändert 67 kWh großer Batterie bleibt mit 438 Kilometern auf bekanntem Niveau. Das neue Motorlayout der Allradmodelle hat auch in den Fällen der Single-Motor-Modelle Folgen, da der Antrieb aus produktionstechnischen Gründen von vorne an die Hinterachse wandert und ein wenig an Kraft zulegt. Im Standardmodell sind es 175 kW/238 PS, in der Langstreckenausführung 185 kW/252 PS.

Die Preise für die neue „Extended Range“-Ausführung mit einem Motor starten bei 50.322 Euro. Für die erneuerten Allradmodelle werden mindestens 57.272 Euro fällig. Die Basisausführung mit kleiner Batterie und einem Motor gibt es ab 47.500 Euro.