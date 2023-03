Welche Versicherung zahlt Wagenheber-Schäden?

Kfz-Haftpflicht: Verband: Brandenburger Autofahrer mit guter Schadensbilanz

Bei der Schadensbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung steht die brandenburgische Region Elbe-Elster in diesem Jahr bundesweit am besten da. Die durchschnittlichen Kfz-Haftpflichtschäden lägen rund 30 Prozent unter dem bundesweiten Wert, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mit.