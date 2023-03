Carbon-Kracher auf Turbo-S-Basis

Turbo S oder vielleicht doch den härteren GT3? Wer sich diese Frage stellt, sollte noch einen Blick auf den Flyweight von Techart riskieren. Und vielleicht mit seiner Bank reden.

MIt vielen in Harndarbeit gefertigten Details hat Techart den Innenraum des 911 aufgewertet © Techart

Vom GTstreet R Flyweight will Techart lediglich 19 Exemplare auflegen © Techart

SP-X/Leonberg. Auf Basis des 911 Turbo S legt Porsche-Tuner Techart den auf 19 Exemplare limitierten GTstreet R Flyweight auf. Es handelt sich um einen straßenzugelassenen, vornehmlich jedoch für den Rennstreckeneinsatz optimierten Supersportwagen. Techart ist es gelungen, das Gewicht des Flyweight gegenüber dem Standard-Turbo-S unter anderem durch den Einsatz von Carbon um 60 Kilogramm zu senken. Viele der Bau- und aerodynamisch optimierten Anbauteile wurden aus dem Leichtbaumaterial gefertigt. Auch in dem mit Rollkäfig bewährten Innenraum, in dem man auf nur 4,9 Kilogramm leichten Schalen mit Sechs-Punkt-Gurten und per 3D-Druck auf den Kunden zugeschnitten Polstern sitzt. Schnellverschlüsse, Polycarbonat-Heckscheibe oder die 20 beziehungsweise 21 Zoll großen Leichtmetallräder sparen ebenfalls einige Kilo ein.

Zugleich sorgt ein Leistungskit für 588 kW/800 PS und 950 Newtonmeter Drehmoment. Beim Serienpendant sind es 478 kW/650 PS. Der Flyweight soll damit in 2,5 Sekunden Tempo 100 und maximal 350 km/h erreichen. Eine Sportabgasanlage, ein verstellbares Öhlins-Gewindefahrwerk, optimierte Querlenkerlagerung an der Vorderachse sowie viel in Handarbeit gefertigte Details außen und innen runden das Programm ab. Der Preis für den Flyweight dürfte entsprechend weit jenseits der 231.000 Euro für die Basis von Porsche liegen.