Hohe Preise belasten Autobesitzer in Deutschland

Sicherheit: Dunkelfeldstudie: Menschen zeigen weniger Straftaten an

Die Zahl der Straftaten in Niedersachsen sinkt, die Furcht vor Verbrechen auch: Eine neue Dunkelfeldstudie zeigt, was Menschen im öffentlichen Raum Angst macht. In einem sehen viele offensichtlich immer weniger Sinn - das bereitet Innenminister Pistorius Sorgen.