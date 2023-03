Düsterer Zwölfender mit Gelbstich

Rolls-Royce hat bereits die Elektro-Zukunft fest im Fokus. Doch den Paradigmenwechsel begleitet eine gewisse Wehmut an die V12-Ära, wie ein Sondermodell zeigt.

SP-X/Crewe. Black Badge Wraith Black Arrow heißt eine Kleinserie von 12 Exemplaren, die Rolls-Royce vom Luxuscoupé Wraith auflegt. Es handelt sich dabei um die letzten Coupés der Briten mit V12-Motor. Die Kleinserie soll zugleich den Aufbruch in das Elektro-Zeitalter der Traditionsmarke einläuten.

Der Wraith Black Arrow ist mit einem Farbverlauf von Grau zu Schwarz lackiert, von dem sich einige Akzente in Neongelb absetzen. Gelb leuchtet außerdem ein Ring um den Sockel der aus Carbon gefertigten Spirit of Ecstasy. Innen gibt es mehrere große Flächen in leuchtendem Gelb, wie etwa die Lederbezüge der Sitze. Außerdem bietet das Sondermodell mehrere in Handarbeit veredelte Oberflächen, wie zum Beispiel die Armaturenbrettverkleidung aus Alublech, die auf der rechten Seite eine eingravierte 3D-Skizze des V12-Motors aufweist.

Apropos: Die Abdeckung des 463 kW/630 PS starken 6,5-Liter-Aggregats trägt ein poliertes Metallschild mit einem V12-Monogramm in leuchtendem Gelb und der Aufschrift "Final Coupe Collection" in Schwarz. Die 12 Exemplare der Sonderserie sind bereits verkauft.