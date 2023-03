Fit gemacht bis 2030

Featured: Fairphone 4 vs. Fairphone 3: Diese Verbesserungen bietet das faire Smartphone

Fairphone 4 vs. Fairphone 3 – was sind die Neuerungen des aktuellen Modells? Mit dem Fairphone 4 gibt es im Jahr 2022 ein fair produziertes und nachhaltiges Handy auf dem Markt. Doch wie unterscheidet es sich von seinem Vorgänger? Und wo hat Fairphone ein Upgrade spendiert? Unser Vergleich zeigt Dir die Unterschiede der beiden Modelle auf – unter anderem in den Bereichen Design, Display, Kamera, Akku und Performance. Design Besonders die Kamera macht das Design des Fairphone 4 besonders. — Bild: Flickr | Fairphone Das Design des Fairphone 4 unterscheidet sich von dem des Vorgängers deutlich: Du kannst die beiden Modelle auf den ersten Blick voneinander unterscheiden. Das Display etwa nimmt im neueren Modell den größten Teil der Vorderseite ein – „Stirn” und „Kinn” sind im Vergleich zum Vorgänger deutlich geschrumpft. Fairphone 4 5G: Highspeed trifft Nachhaltigkeit Auch auf der Rückseite des Fairphone 4 erwarten Dich Neuerungen. Hier findest Du im ...