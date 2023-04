Förderfähig mit Miet-Batterie

Nio bietet ab sofort den ET5 in Deutschland an. Mit dem Marktstart wurde sein Kaufpreis gesenkt. Das zahlt sich doppelt aus.

SP-X/München. Zum offiziellen Marktstart der Elektro-Limousine ET5 in Deutschland hat der chinesische Autobauer Nio den offiziellen Basispreis von bislang 49.900 auf 47.500 Euro gesenkt. Damit sinkt auch der Nettopreis auf unter 40.000 Euro, womit sich der ET5 für die staatliche Förderprämie von in Höhe 4.500 Euro qualifiziert. Frühbucher erhalten von Nio außerdem die Sprachsteuerung Nomi und eine Anhängerkupplung im Wert von zusammen 1.800 Euro. Im Kaufpreis nicht enthalten ist die Batterie. Diese gibt es in den Größen 75 und 100 kWh für 12.000 beziehungsweise 21.000 Euro zum Kauf, oder für 169 respektive 289 Euro/Monat zur Miete. Alternativ bietet Nio den ET5 auch im Abo mit Full-Service-Paket an. Bei 48 Monaten Laufzeit geht es bei 978 Euro los, im Flex-Abo mit einem Monat Laufzeit sind es 1.238 Euro.

Für den rund 4,80 Meter langen ET5 bietet Nio eine Antriebsvariante mit zwei zusammen 360 kW/489 PS starken E-Motoren, die einen Sprint auf 100 km/h in rund 4 Sekunden erlauben. Maximal sind 200 km/h möglich. Die Reichweiten werden mit 550 und 700 Kilometer angegeben.