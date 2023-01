Aus der Traum

Featured: The Crown: Alle Infos zu Staffel 5 – und ein Ausblick auf das Serienfinale

Nach dem Tod von Queen Elizabeth am 8. September 2022 bekommt „The Crown” plötzlich eine ganz neue Relevanz – und stürmt bei Netflix wieder die Top Ten. Wann Staffel 5 startet, wer die Queen in der neuen Season verkörpert und welche neuen (royalen) Charaktere uns erwarten, erfährst Du in unserer Übersicht.