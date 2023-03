Enorme Preisunterschiede bei Wallbox-Installation

Verkehr: ADAC: Wenig Lademöglichkeiten in privaten Tiefgaragen

In privaten Tiefgaragen gibt es noch viel zu wenig Lademöglichkeiten für E-Autos. Das hat eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des ADAC unter Immobilienverwaltern in elf deutschen Großstädten ergeben. Nur in einem von 13 Fällen gebe es eine vernünftige Möglichkeit.