Ladesäulen alle 60 km: EU-Einigung für Straßenverkehr

Energie: Energetische Sanierung: Schwesig gegen «Sanierungszwang»

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig setzt bei der energetischen Sanierung von Häusern auf Freiwilligkeit und Anreize. «Ein Sanierungszwang würde Ostdeutschland besonders hart treffen. Bei uns sind die Einkommen niedriger als in den westdeutschen Ländern», sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in Schwerin. Zudem sei die Zahl der sanierungsbedürftigen Häuser besonders hoch.