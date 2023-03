Klare Kante

Kia zeigt schon mal Fotos seines neuen Flaggschiffs. Während sich das Äußere an der Studie orientiert, gibt es im Innenraum einige Änderungen.

SP-X/Seoul. Mit ersten Bildern seines neuen Elektro-Flaggschiffs will Kia auf die für Ende März angesetzte Weltpremiere des großen SUV einstimmen. Der EV9 orientiert sich in der Serienversion eng an der Ende 2021 präsentierten Studie, grenzt sich mit der kantigen Karosserie deutlich vom kleineren und sportlicher positionierten Schwestermodell EV6 ab. Die geschlossene Front und senkrechte Frontleuchten sowie die dreieckige C-Säule modellieren ebenfalls ein eigenständiges Modellgesicht.

Innen tritt der Siebensitzer deutlich konventioneller auf als die mit Lounge-Atmosphäre werbende Studie, als Besonderheit haben es die drehbaren Sitze der zweiten Reihe in die Serie geschafft. Bei der Bedienung im Cockpit setzen die Koreaner auf eine Mischung aus Touchscreen und physischen Schaltern. Keine Angaben macht Kia weiterhin zum alternativlos angebotenen E-Antrieb auf 800-Volt-Basis. Ebenfalls noch unbekannt sind die Preise, die aber wohl jenseits der 50.000 Euro starten dürften.