Irgendwie anders und doch ganz der Alte

Vieles hat sich für den Opel Astra mit der 2022 erschienen Neuauflage geändert. Zugleich bleibt der Kompaktklassiker facettenreich und praktisch wie eh und je.

SP-X/Rüsselsheim. Auch nach der Trennung von General Motors hält Opel seinem Kompaktklassiker Astra die Treue. Statt auf GM-Technik basiert die 2022 eingeführte Neuauflage wie die Schwestermodelle DS 4 und Peugeot 308 auf der PSA-Plattform EMP2. Diese hat viel Gutes und auch viel Neues zu bieten.

Kurzcharakteristik

Trotz neuer Technik und neuer Optik hält der Astra in sechster Generation am klassischen Kompaktformat fest. Mit seiner neuen Vizor-Front weckt er zudem Erinnerungen an den Opel-Look aus ruhmreicheren Zeiten der Blitzmarke. Antriebstechnisch meistert die Golf-Alternative mit verschiedenen Benzin-, Diesel- und Elektrovarianten geschickt den Spagat aus Tradition und Moderne.

Karosserie

Kernmodell ist der 4,37 Meter lange Fünftürer, der über ein gutes Raumangebot verfügt. Die Passagiere sitzen luftig auf bequemem Gestühl, optional bietet die Neuauflage wieder die bei Langstreckenfahrern beliebten AGR-Sitze. Der Kofferraum fällt mit 422 bis 1.339 Litern üppig aus. Wer mehr Laderaum benötigt, wählt den 27 Zentimeter längeren Kombi, der normal 608 und bei umgeklappter Rücksitzlehne bis zu 1.634 Liter einladen kann. Dank herausnehmbarer Zwischenböden bietet der Sports Tourer genannte Groß-Astra einen nahezu ebenen Kofferraumboden, unter dem sich noch Zusatzstauraum findet. Ebenfalls praktisch ist eine gegen Aufpreis erhältliche elektrische Heckklappe.

Motoren

Den Einstieg in die Astra-Welt markieren die beiden 1.2 Turbo bezeichneten Dreizylinder-Benziner mit 81 kW/110 PS und 96 kW/130 PS. Die stärkere Variante lässt sich mit einer Achtgang-Automatik kombinieren, der Basisbenziner ist nur als Handschalter erhältlich. Beide Ottomotoren bieten ordentliche Fahrleistungen bei moderaten Verbräuchen. Effizienter ist der wahlweise mit Handschaltung oder Automatik erhältliche Diesel 1.5 D mit 96 kW/130 PS. Praktisch lässt sich der Vierzylinder mit rund 5 Litern auf 100 Kilometer bewegen, was Reichweiten von über 1.000 Kilometer erlaubt. Wer gerne auch elektrisch unterwegs ist, kann zwischen zwei Plug-in-Hybriden mit 133 kW/180 PS oder 165 kW/225 PS wählen. Beide erlauben Sprints in unter 8 Sekunden und bis zu 235 km/h Topspeed. Dank E-Motor und 12,4 kWh großer Batterie können die Teilzeitelektriker zudem bis zu 60 Kilometer emissionsfrei fahren. Mit 54 kWh großer Batterie bietet die 115 kW/156 PS starke Version Electric sogar 416 Kilometer elektrische Reichweite. Zunächst wird die BEV-Variante im Frühjahr für den kompakten Astra und ab Herbst auch für den Kombi verfügbar sein.

Ausstattung

Kombi und Fünftürer bietet Opel in jeweils fünf Ausstattungslinien an. Den Einstieg markiert die Variante „Enjoy“ (ab 25.510 Euro), die sich ausschließlich mit reinen Verbrennungsantrieben kombinieren lässt. Die Basisvariante wartet mit Klimaautomatik, 16-Zoll-Alus, Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Touchscreen und ein Keyless-System auf. Rund 2.400 Euro Aufpreis kostet das für alle Antriebe verfügbare Niveau „Elegance“, welches zusätzlich einen ergonomischen Fahrersitz (AGR), Abstandstempomat und Zwei-Zonen-Klima bietet. Durch einen etwas sportlicheren Auftritt sowie durch einige Extras wie Sitz- und Lenkradheizung zeichnet sich die ab 30.430 Euro angebotene Ausstattung GS aus. Bei fast 37.000 Euro geht es für die Ausstattung Ultimate-Paket los, die mit adaptiven Matrix-Scheinwerfern, Navigation, beheizbarer Windschutzscheibe, Glasschiebedach oder Head-up-Display für das große Verwöhnpaket steht. Für günstigere Ausstattungsniveaus lassen sich einige Extras als Einzeloptionen bestellen. In gewissen Grenzen können sich Kunden so eine individuelle Wunschausstattung zusammenstellen. Wer möglichst viel Ausstattung und Leistung will, sollte den mindestens 45.500 Euro teuren Astra GSe bestellen. Die Top-Variante zeichnet sich durch einen 165 kW/225 PS starke PHEV-Antrieb, markante Sportoptik sowie Performance-Sitze mit Alcantara-Bezügen aus.

Empfehlungen

Für Sparer: Opel Astra 5-Türer „Enjoy“, Benziner, Handschaltung, 81 kW/110 PS, zusätzlich mit ergonomischen Aktiv-Sitz (700 Euro Aufpreis); Preis: 26.210 Euro.

Für Vielfahrer: Opel Astra Sports Tourer „Elegance“, Diesel, Automatik, 96 kW/130 PS, zusätzlich mit Intelli-Drive-1.0-Paket mit Abstandstempomat (550 Euro) und beheizbarer Windschutzscheibe (210 Euro). Preis: 34.210 Euro.

Für Sportler: Opel Astra GSe, Plug-in-Hybrid mit Automatik, 165 kW/225 PS, zusätzlich mit Glasschiebe-/Sonnendach (1.000 Euro) und adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer (1.300 Euro). Preis: 47.810 Euro

Für Umweltbewusste: Opel Astra Electric, 115 kW/156 PS, 54 kWh große Batterie für 416 Kilometer Reichweite. Preis ca.: 40.000 Euro (noch nicht bestellbar)