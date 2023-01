Autofahrer tankten 2022 mehr E10

Verbraucher: Tankstellen im Norden sind für Autofahrer teures Pflaster

Schleswig-Holstein ist für Autofahrer an den Tankstellen derzeit ein extrem teures Pflaster. Mit 1,977 Euro pro Liter Super E10 war der Norden am Donnerstagvormittag im landesweiten Schnitt sogar bundesweiter Spitzenreiter, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Auch bei Diesel rangierte Schleswig-Holstein mit durchschnittlich 2,143 Euro je Liter auf einem der Spitzenplätze. Allerdings gibt es innerhalb des Bundeslandes Preisunterschiede, wie die regionale Preisermittlung auf dem ADAC-Portal zeigt: An vielen Standorten im Hamburger Umland liegen die Preise an den Tankstellen spürbar unter dem Landesschnitt.7