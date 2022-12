Sterne-Bonus für Bio-Sprit

Mit Verbrennungsmotor habe Neuwagen keine Chance auf eine gute Öko-Wertung bei Green NCAP. Daran ändert auch Bio-Sprit nichts.

SP-X/Brüssel. Beim aktuellen Umwelttest von Green NCAP hat kein Pkw eine Fünf-Sterne-Wertung eingefahren. Das beste Ergebnis erzielte mit drei Sternen der Ford Puma in der „Flexifuel“-Variante mit Bio-Ethanol-Motor. In Deutschland ist der kleine Crossover nicht offiziell im Angebot, auch weil E85-Biosprit hierzulande nur an wenigen hundert Tankstellen zu haben ist.

Dreieinhalb Sterne gab es für die technisch ansonsten weitgehend identische Benziner-Variante des Dreizylinders im Puma sowie für den mit gleichem Grundmotor ausgerüsteten Ford Focus. Auch die Mercedes T-Klasse mit Ottomotor kam auf zweieinhalb Sterne. Zwei Himmelskörper fuhr der Kia Sportage als Mildhybrid-Benziner ein, der Range Rover erreichte als Diesel anderthalb Sterne.

Green NCAP überprüft Fahrzeuge mithilfe von eigenen Verbrauchs- und Abgastests im Labor und auf der Straße und will so das Umweltverhalten neuer Pkw detailliert bewerten. In der Regel erreichen ausschließlich reine E-Autos eine Fünf-Sterne-Wertung.