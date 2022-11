Home

Ford Ranger Platinum: Wenn es etwas mehr sein darf

Pick-ups sind längst keine reinen Arbeitstiere mehr. Ein bisschen Komfort schadet nicht und so bietet Ford den neuen Ranger in einer weiteren, gut ausgestatteten Variante an.

Ford erweitert die Ausstattungslinien des Pick-ups Ranger um die Platinum-Variante © Ford

SP-X/Köln. Ford erweitert die Ausstattungslinien des Pick-ups Ranger um die Platinum-Variante. Diese ist in Kombination mit Doppelkabine und dem 177 kW/240 PS starken Dreiliter-Sechszylinder-Diesel ab rund 64.600 Euro brutto/54.300 Euro netto bestellbar. Im Serienumfang enthalten sind unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, Dachreling, 20-Zöller, Ledersitze, aktiver Parkassistent, Premium-Musikanalage und Infotainmentsystem. Die maximale Nutzlast beträgt bis zu einer Tonne. Ab dem Frühsommer sollen die Fahrzeuge ausgeliefert werden. Teuerste Variante im Ranger-Angebot ist der 212 kW/288 PS starke Raptor, der ab rund 75.000 Euro zu haben ist. Die Einstiegsversion XL kostet ab rund 40.200 Euro brutto/33.800 Euro netto (Einzelkabine). Für den Vortrieb des Basis-Pick-ups sorgt ein Zweiliter-Diesel mit 125 kW/170 PS.

