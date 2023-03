Wieder mit Mütze

Fahrbericht: Maserati GranTurismo: „Back to the roots“ oder „Ab in die Zukunft“?

Seit vier Jahren schmachten Maserati-Fans nach einem neuen großen Reisecoupé. Jetzt ist es da: Zwar nur mit sechs Zylindern in der Verbrenner-Variante, dafür aber mit mehr Leistung denn je in der elektrischen Ausgabe.