Elfmal volle Sterne

Du fragst Dich, welche Modelle zu den schnellsten Autos in „Forza Horizon 5“ gehören? Wir haben eine Liste an Fahrzeugen zusammengestellt, mit denen Du im Spiel besonders hohe Geschwindigkeiten erreichen kannst. Außerdem findest Du hier eine Liste aller Autos (Stand: 19. Juli 2022), die Dir in Forza Horizon 5 zur Verfügung stehen.