Verbrenner auch ohne Verbot in der Nische

Das Verbrennerverbot wird weiterhin heiß diskutiert. Die Autohersteller haben sich jedoch schon festgelegt.

SP-X/Frankfurt. Auch wenn beim Verbrennerverbot nachverhandelt wird: Diesel und Benziner werden schon in wenigen Jahren nur noch eine Nebenrolle bei neuen Pkw-Typen spielen. Wie das Beratungsunternehmen Dataforce bei einer Auswertung von Modellankündigungen der Autohersteller ermittelt hat, sind 2026 nur noch 19 Prozent aller Pkw-Neuheiten mit einem Verbrenner ausgestattet. 66 Prozent aller neu eingeführten Modelle werden dann rein elektrisch sein.

Bezieht man die bereits laufenden Pkw-Typen in die Berechnung ein, liegt der Verbrenner-Anteil am Modellportfolio der Hersteller 2026 bei 26 Prozent. Reine E-Mobile kommen auf 44 Prozent. „Betrachtet man die Planungen, so fällt auf, dass aus Herstellersicht Verbrenner gar keine so große Rolle mehr spielen, wie häufig angenommen“, so die Experten. Um das Auto in Zukunft nicht zum Luxusartikel werden zu lassen, empfehlen sie, nicht auf E-Fuels, sondern auf eine schnelle Weiterentwicklung der E-Mobilität zu setzen. Auch, weil Abgasreinigung und CO2-Steuern das Verbrenner-Fahren perspektivisch teuer machen.