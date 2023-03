Auch der Kombi wird elektrisch

Dass der neue 5er auch als Elektroauto kommt, war klar. Aber nicht, in welchen Karosserievarianten.

SP-X/München. BMW elektrifiziert die Kombi-Variante des 5ers. Den Start des i5 Touring hat Konzernchef Oliver Zipse nun im Rahmen der BMW-Jahreskonferenz für das Frühjahr 2024 angekündigt. Bereits in diesem Jahr feiern die neue Generation des konventionell angetriebenen Fünfers sowie die elektrische i5 Limousine Premiere. Auf den Markt kommt letztere im Oktober. Geplant ist auch eine M-Variante des E-Modells. Ebenfalls offiziell angekündigt hat Zipse den Crossover iX2, der ab Ende des Jahres parallel zum neuen X2 in Regensburg gebaut wird. Die Technik dürfte sich eng an der des Kompakt-SUVs X1 beziehungsweise iX1 orientieren.