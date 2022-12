Mehr Flüge, höhere Preise

Luftverkehr: Mehr Flugzeuge, mehr Ziele: Eurowings stockt am BER auf

Die Lufthansa-Tochter Eurowings stockt ihr Angebot am Hauptstadtflughafen BER deutlich auf und stationiert dort mehr Flugzeuge. Mit Beginn des Sommerflugplans Ende März will die Airline von Berlin aus neu unter anderem Kopenhagen, Helsinki, Porto, Rhodos und Malaga anfliegen, wie das Unternehmen und der Flughafen am Montag mitteilten. Verbindungen mit weiteren Urlaubszielen seien in Planung. Zudem sollen innerdeutsche Ziele «hochfrequent» angesteuert werden, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof. Derzeit werde etwa 9 bis 10 Mal am Tag nach Düsseldorf geflogen, vor der Pandemie bis zu 18 Mal. Ob es so viele Flüge noch brauche, sei offen. «Hochfrequent» bedeute aber «deutlich mehr als 10». Eurowings fliegt vom BER aus zudem nach Köln/Bonn und Stuttgart.