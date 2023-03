Diesel immer noch zu schmutzig

Der Abgas-Skandal ist für die Autohersteller juristisch noch nicht ausgestanden. Und auch das Emissionsverhalten von Diesel-Pkw ist weiterhin nicht gut.

SP-X/Berlin. Viele Dieselautos in Europa stoßen weiterhin zu große Mengen an Stickoxiden aus. Laut Untersuchungen des Umweltverbandes ICCT stoßen rund 85 Prozent der Euro-5- und 77 Prozent der Euro-6-Diesel „verdächtig hohe“ Mengen des gesundheitsschädlichen Gases aus. In 40 Prozent der Fälle nennt der ICCT die Werte „extrem“ und vermutet die Verwendung einer sogenannten Abschalteinrichtung.

Die Analyse der Organisation, die auch 2015 an der Aufdeckung des Abgasskandals bei Volkswagen beteiligt war, basiert auf Daten von Behörden und Organisationen. Sie stammen von rund 700.000 Fahrzeugen in verschiedenen europäischen Ländern und reichen bis 2016 zurück. Eigene Messungen haben die Umweltschützer nicht durchgeführt. Anlass der Veröffentlichung sind aktuelle Urteile des Europäischen Gerichtshof, laut denen Abschalteinrichtungen in den meisten Fällen illegal sind.