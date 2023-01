Tom Hanks über die Wahl zwischen Glück und Einsamkeit

Kultur: Hessischer Schauspieler Emirze spielt in Hollywood-Film

Geboren in Frankfurt, aufgewachsen in Rodgau und jetzt auf der großen Kinoleinwand: Der hessische Schauspieler Saro Emirze (44) ist in «The Survivor» neben Stars wie Ben Foster und Danny de Vito zu sehen. Die Regie für den Film, der am nächsten Donnerstag (28. Juli) in die deutschen Kinos kommt, führte Oscar-Preisträger Barry Levinson («Rain Man», «Good Morning, Vietnam»). Emirze lebt in Berlin.