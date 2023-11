Letterman kehrt in seine frühere Show zurück

Timothée Chalamet: Die besten Filme mit dem Wonka-Star

An Timothée Chalamet kommt in der Filmwelt momentan niemand vorbei. Alleine mit „Wonka” und „Dune 2” erscheinen Ende 2023 und Anfang 2024 zwei Blockbuster, die für Furore an den Kinokassen sorgen dürften. Aber schon vor seiner zweiten Reise auf den Wüstenplaneten war der Jungstar in einer ganzen Reihe hochgelobter Produktionen zu sehen. Wir stellen Dir unsere fünf liebsten Filme mit Timothée Chalamet vor.