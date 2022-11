Neue Krimireihe «Broll + Baroni» mit Jürgen Vogel

Featured: Surviving Summer bei Netflix: Alles zu Handlung, Cast und Staffel 2

Sonne, Strand und die perfekte Welle: In der neuen Netflix-Serie “Surviving Summer” findet eine rebellische Teenagerin in Australien ihr Glück – auch wenn sie sich erstmal dagegen wehrt. Alles was Du zu der Teenie-Serie, der Handlung, der Besetzung, den Drehorten und den Staffel 2-Chancen wissen musst, erfährst Du hier. Die Handlung von Surviving Summer: Strafurlaub in Australien Summer Torres (Sky Katz) liebt es, Skateboard zu fahren, Party zu machen und Chaos zu verbreiten. Als die Jugendliche aus Brooklyn aber wegen ihren Eskapaden zum wiederholten Mal von einer Schule fliegt, ist Schluss mit lustig. Summer findet sich in Australien wieder - und es gefällt ihr überraschend gut. — Bild: Netflix Ihre Eltern wollen ihrer aufmüpfigen Tochter eine Lektion erteilen und schicken sie über den halben Globus nach Australien. Dort soll sie bei Freunden der Familie lernen, wie man sich zu verhalten hat. Zumindest ist ihre rebellische Tochter so aus dem Weg. Summer nimmt ...