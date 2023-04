«Lust oder Qual» beleuchtet die Seiten des Alleinseins

«Kompetenznetz Einsamkeit»: Einsamkeit: Schmerzhaft und noch wenig erforscht

Das Thema Einsamkeit ist noch wenig erforscht, rückt aber immer mehr in den Fokus von Politik und Wissenschaft. Das «Kompetenznetz Einsamkeit» (KNE) will das bestehende Wissen über Einsamkeit bündeln und neues Wissen generieren. Unter anderem erarbeiten die Wissenschaftler ein Einsamkeitsbarometer, um Daten über das Phänomen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu gewinnen, die sich auch über den Zeitverlauf vergleichen lassen. Denn an solchen Daten mangelt es noch. «Ziel ist es, das Thema in Deutschland stärker zu beleuchten und Einsamkeit stärker zu begegnen», erklärt Axel Weber vom KNE.