Ein herrlicher Blödsinn: «Das schwarze Quadrat»

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight – Das wissen wir zum Game of Thrones-Spin-off

Nach „House of the Dragon“ folgt nun der nächste Serien-Ableger von „Game of Thrones“! Das Spin-off dreht sich um den Heckenritter Ser Duncan und seinen Weggefährten „Ei“. Sie verbindet eine ganz besondere Geschichte – und genau die möchte HBO nun in „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ erzählen. Bei uns erfährst Du, was wir bisher über die Ableger-Serie wissen.