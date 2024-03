Der Tote vom Partyschiff - «Masuren-Krimi» im Ersten

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche IS-Terroristin an

Wegen Mitgliedschaft in zwei terroristischen Vereinigungen im Ausland, darunter der sogenannte Islamische Staat (IS), hat die Bundesanwaltschaft eine Frau vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg angeklagt. Die Karlsruher Behörde wirft ihr nach Angaben von Montag darüber hinaus Kriegsverbrechen gegen Eigentum, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht vor. Das Hamburger Gericht muss darüber entscheiden, ob es die Anklage zulässt und es einen Prozess gibt.