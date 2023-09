Stefan Mross moderiert weiter «Immer wieder sonntags»

Ralf Moeller geht auf die Wiesn: «Habe gespart»

Schauspieler Ralf Moeller (64) will trotz hoher Bierpreise auch dieses Jahr aufs Oktoberfest gehen. «Ich habe gespart. Die Maß Bier kostet ja in diesem Jahr 14 Euro - 12 habe ich schon», scherzte er am Donnerstagabend in München bei der Vorstellung des ersten Elektroautos der Luxusmarke Rolls-Royce.