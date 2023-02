«Die Frau im Nebel»: Regiepreis in Cannes für Park Chan-wook

Featured: All of Us Are Dead: Alles zu Start, Cast und Handlung der Netflix-Zombie-Serie

Zombie-Action aus Südkorea: Mit der Serie „All of Us Are Dead“ kommen jetzt die fleischhungrigen Untoten zu Netflix und machen eine koreanische High School zum blutigen Schlachtfeld. Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und den Chancen für eine 2. Staffel von All of Us Are Dead findest Du hier. Die Welle an koreanischen Serien-Hits will bei Netflix einfach nicht abbrechen. Nach dem Mega-Erfolg „Squid Game“, dem paranormalen Okkult-Krimi „Hellbound“ und dem Weltall-Horror „The Silent Sea“ bringt der Streaming-Dienst jetzt seinen nächsten Hochkaräter aus dem ostasiatischen Land an den Start: die Zombie-Serie „All of Us Are Dead“. Nach Squid Game kommt jetzt eine Zombie-Serie. — Bild: Yang Hae-sung/Netflix Geifernde Untote, eine weltweite Apokalypse und mittendrin eine High School voller Schüler, die um ihr Leben kämpfen müssen: In dieser Serie geht es ordentlich zur Sache. All of Us Are Dead kannst Du übrigens auf Deinem Netflix-Account auch ...