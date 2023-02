Viertes «LOL» wieder mit Max Giermann und Joko Winterscheidt

Featured: Last One Laughing: Das sind die lustigsten LOL-Momente

Hättest Du gedacht, dass ein Lachverbot so lustig sein kann? Seit nunmehr drei Staffeln treten in der Amazon Prime Video-Serie „LOL: Last One Laughing“ je zehn Comedians gegeneinander an. LOL Staffel 4 ist bereits bestätigt. Die einzige Aufgabe der Komiker:innen: nicht lachen. Manchmal klappt das − meistens aber nicht. Die lustigsten LOL-Momente zeigen wir Dir hier! Das Konzept ist so einfach wie genial: Man stecke zehn Comedians zusammen, die sich gegenseitig bespaßen sollen, aber nicht lachen dürfen. Die zwei Regeln: Wer zweimal mit erhobenen Mundwinkeln erwischt wird, fliegt raus. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt. Das führt nicht nur zu einem Gag-Feuerwerk nach dem anderen, sondern auch zu den abstrusesten Versuchen, einen Lachflash zu vermeiden. Von animalischen Schreien (Teddy Teclebrhan) über schmerzverzerrte Grimassen (Kurt Krömer, Hazel Brugger) bis hin zu Schlägen mit der Fliegenklatsche ins eigene Gesicht (Axel Stein): Den Komiker:innen im LOL-Studio fallen ...