Liebesgeschichte von Graf und Agassi wird verfilmt

Crimes of the Future streamen: Wann startet der Horrorfilm im Heimkino?

Der neue Thriller vom Meister des Body Horrors, David Cronenberg, startete im November 2022 in den deutschen Kinos. Mit seiner tollen Besetzung und zahlreichen kreativen Ideen für eine surreale Dystopie schlug er vor seiner Premiere in Cannes hohe Wellen. Wenn Du den Schocker im Heimkino sehen willst, sagen wir Dir hier, wann und wo Du „Crimes of the Future” streamen kannst.