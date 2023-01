Ende des goldenen Serien-Zeitalters?

Featured: Welcome to Chippendales: Die wahre Geschichte hinter der Stripper-Serie bei Disney+

Die neue Serie „Welcome to Chippendales” bei Disney+ erzählt von der dramatischen Gründungsphase der weltberühmten Stripper-Truppe. Was viele nicht wissen: Die ersten Jahre der Chippendales waren geprägt von Intrigen, Drogen und sogar Mord. Die wahre Geschichte hinter Welcome to Chippendales findest Du hier.