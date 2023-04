Bob Odenkirk sieht sich nicht in Superhelden-Filmen

Featured: Grace and Frankie: Wann geht es mit Teil 2 von Staffel 7 bei Netflix weiter?

Vier Folgen und das war’s? Viele Fans von „Grace and Frankie“ haben sich über die extrem kurze Staffel 7 gewundert, die seit Sommer 2021 bei Netflix abrufbar ist. Zum Glück ist es das noch nicht gewesen – und die restlichen Episoden haben jetzt sogar ein Startdatum bei Netflix. Hier gibt’s alle Infos.Grace and Frankie: Wann startet Staffel 7 Teil 2 bei Netflix? Am 29. April 2022 landet die zweite Hälfte von Staffel 7 bei Netflix, die insgesamt 16 Folgen umfasst. Die ersten vier Episoden waren bereits am 13. August 2021 erschienen, nun folgen die letzten zwölf. It’s the end of an era. Grace and Frankie — The Final Episodes premiere April 29 pic.twitter.com/qnOJOzRCFf — Netflix (@netflix) March 22, 2022 Warum ist Staffel 7 von Grace and Frankie zweigeteilt? Doch warum wurde Staffel 7 von Grace and Frankie nicht in einem Rutsch gedreht? Als Grund nennen die Verantwortlichen die Coronapandemie, die die Produktion im März 2020 zu einem Stopp zwang. Damals waren schon ...