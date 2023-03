Daniel Brühl spielt Lagerfeld: «Kaiser Karl» bei Disney+

Featured: Historische Serien auf Netflix: Peaky Blinders & Co. – die Top-Formate im Überblick

Du suchst nach historischen Serien auf Netflix? Wir haben uns in dem großen Katalog des Streaming-Anbieters umgesehen und präsentieren Dir hier eine Auswahl der besten Formate.The Last Kingdom: Historische Netflix-Serie mit reichlich Action Ein angelsächsischer Krieger, aufgewachsen bei Wikinger:innen: Uthred, der Sohn eines Adligen, wird im Kindesalter von Wikinger:innen entführt und von ihnen aufgezogen. Nach dem Tod seines Ziehvaters kehrt er in seine alte Heimat zurück und erhebt Anspruch auf sein angelsächsisches Erbe. Er schließt sich dem König von Wessex an und hilft ihm, das Reich gegen das Wikingervolk zu verteidigen. The Last Kingdom: Das Ende von Staffel 5 erklärt – und was es über den Film verrät Die historische Netflix-Serie „The Last Kingdom” basiert auf der Buchreihe „Die Uthred-Saga” von Bernard Cornwell. Der Autor ließ sich für seine Romane von einer echten historischen Figur inspiriere: Uhtred, Earl von Northumbria. Die finale fünfte Staffel ...