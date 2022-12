«Kneife mich noch immer selbst» - Gadot über «Wonder Woman»

Featured: Steven Spielbergs beste Filme: Siebenmal Kino-Magie von der Hollywood-Legende

Weißt Du noch, wie es war, als Du den ersten „Jurassic Park“ gesehen hast oder Du in „Catch Me If You Can“ mitgefiebert hast? Der Mann hinter den großen Filme und faszinierenden Geschichten trägt den Namen Steven Spielberg. In über 50 Filmen führte er Regie. Diese sieben Streifen sind unserer Meinung nach Spielbergs beste Filme.