Brand bei «Grey's Anatomy»-Star Scorsone

Featured: Fear the Walking Dead Staffel 8: Kann Morgan Mo aus PADRE befreien?

Holt „Fear the Walking Dead” (FTWD) die berühmte Mutterserie vielleicht sogar noch ein? Letztere schickte ihre Beißer 2022 mit Staffel 11 in die finale Runde. Doch inzwischen ist es offiziell: Fear the Walking Dead Staffel 8 wird gleichzeitig der letzte Auftritt des Spin-offs. Was wir zum Abschied von Morgan und Co. wissen, erfährst Du hier.