«Tagebuch einer Pariser Affäre»: Die Kunst des Seitensprungs

Featured: Zero Day mit Robert De Niro: Die erste große Serie mit dem Hollywood-Star

Kurz vor seinem 80. Geburtstag wird Robert De Niro 2023 zum ersten Mal als Hauptdarsteller in einer Serie zu sehen sein. „Zero Day“ heißt der Netflix-Sechsteiler. Darin wird es um ein Thema gehen, das den Schauspieler schon häufiger beschäftigt hat. Alles, was bisher zur Thriller-Serie Zero Day mit Robert De Niro bekannt ist, liest Du jetzt!