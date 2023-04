Preisgekrönter Thriller: «Die Kairo Verschwörung»

Featured: The Gray Man mit Ryan Gosling: Alles über den megateuren Netflix-Film

Mit „Red Notice“ veröffentlichte Netflix im November 2021 die bis dato teuerste Produktion des Streaming-Riesen. Nur wenige Monate später bricht „The Gray Man“ mit Ryan Gosling diesen Rekord. Doch worum soll es in dem Agenten-Thriller gehen und warum muss Netflix für den Streifen so tief in die Tasche greifen? Wir verraten es Dir! Für ganze 200 Millionen US-Dollar (circa 192 Millionen Euro) soll The Gray Man produziert werden. Den gleichen Betrag ließ Netflix 2021 bereits für Red Notice mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot springen. Der Streaming-Gigant hat in letzter Zeit also die Spendierhosen an, wenn es darum geht, das Publikum auch zukünftig bestens zu unterhalten. Mit The Gray Man mit Ryan Gosling schickt das Unternehmen nun eine Art hauseigenen James Bond ins Rennen, um auch an der Agenten-Thriller-Front mitzumischen. Doch CIA-Agent Court Gentry (Ryan Gosling) alias The Gray Man ist kein gewöhnlicher Agent. The Gray Man mit Ryan Gosling: Ein ...