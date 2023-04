Tarantino mag ältere Filme und Musik aus früheren Zeiten

Featured: Filme wie The Bubble: Die besten Streifen übers Filmemachen

Filme über das Filmemachen gewähren Dir Einblicke in eine Welt, mit der die meisten Menschen nicht viel zu tun haben: die TV- und Kino-Landschaft. Deshalb widmen sich Filmschaffende immer wieder ihrem eigenen Gewerk und entführen Dich hinter die Kulissen Hollywoods. Das gilt auch für die Komödie „The Bubble“ von Regisseur Judd Apatow, die am 1. April 2022 auf Netflix startet, und die eine Filmproduktion mit vielen Herausforderungen thematisiert. Zu diesem Anlass stellen wir Dir fünf Filme wie The Bubble vor. Der neue Comedy-Streifen The Bubble ist im England der 2020ern verortet, wo die Dreharbeiten des Dinosaurier-Franchises „Cliff Beasts 6“ anstehen. Der Clou der Geschichte: Das Filmteam muss sich aufgrund der Coronapandemie nicht nur mit Urzeit-Echsen, sondern auch mit allerhand kreativen Einschränkungen herumschlagen. Da sind Konflikte in der Gruppe vorprogrammiert. Du willst mehr solcher Streifen sehen? Wir haben fünf Filme wie The Bubble für Dich ...