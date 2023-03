Billie Eilish gibt in Amazon-Serie Schauspieldebüt

Featured: Tales of the Walking Dead: Alles über das Spin-off mit einer bekannten Bösewichtin

Im April 2022 ist Teil 2 der letzten Staffel von „The Walking Dead” zu Ende gegangen. Zum Glück müssen wir uns sobald noch nicht von den schlurfenden Untoten verabschieden, denn es sind einige Spin-Offs in Planung. Darunter „Tales of the Walking Dead”, die eine bekannte Figur zurückbringt: Was wir über die Serie wissen, erfährst Du hier. Tales of the Walking Dead ist als Anthologieserie angelegt, bei der jede Folge eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Sechs Folgen umfasst die erste Staffel, hinter der Showrunnerin Channing Powell steckt. Sie ist bereits als Autorin und Produzentin der Hauptserie und des Ablegers „Fear the Walking Dead” in Erscheinung getreten. TWD-Mastermind Scott M. Gimple ist ebenfalls als Produzent beteiligt. Wann und wo startet Tales of the Walking Dead? Ein genaues Startdatum von Tales of the Walking Dead steht noch nicht fest. Bekannt ist nur, dass Staffel 1 im Sommer 2022 bei AMC und AMC+ in den USA anlaufen soll. The Walking Dead ...