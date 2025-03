Nikki Glaser kehrt als Golden-Globe-Moderatorin zurück

Die besten Western-Serien 2025: 11 moderne TV-Shows für Genre-Fans

Western-Serien sind so lebendig wie nie: Ob in den Weiten Montanas oder in der Navajo-Nation – hier dreht sich alles um Macht, Familie und Gerechtigkeit. Wir zeigen Dir die Top 11 der besten Western-Serien 2025, die Du nicht verpassen solltest.