Die Filmstarts der Woche

Featured: John Wick bekommt ein Prequel: The Continental erzählt die Vorgeschichte des Auftragskillers

Dreimal durften wir Auftragsmörder John Wick bereits auf seinem Rachefeldzug begleiten. Teil 4 und Teil 5 sind bereits in Arbeit. Nun soll das Franchise auch noch um die Miniserie „The Continental“ wachsen, in der Du mehr von der Vorgeschichte des Killers erfährst. Bei uns liest Du alles, was bisher zum „John Wick“-Prequel bekannt ist.