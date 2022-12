Fernsehjournalist Ruprecht Eser gestorben

Featured: Fortsetzung folgt: So geht es in Staffel 2 von Shadow and Bone weiter

Die Verfilmung von Leigh Bardugos Grishaverse war eine der am meisten gehypten Netflix-Produktionen 2021. Kurz nach dem Release der ersten Season hat der Streamingdienst daher beschlossen: Staffel 2 von „Shadow and Bone” kommt! Hier erfährst Du, wann die neuen Folgen starten und wie es in der Fortsetzung mit Alina, Mal und Co. weitergeht.