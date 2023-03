Borowski geht: Axel Milberg hört 2025 beim «Tatort» auf

Featured: Shadow and Bone Staffel 3: Wird die Buchverfilmung bei Netflix fortgesetzt?

Am 16. März 2023 geht die Fantasyserie „Shadow and Bone“ bei Netflix in die langersehnte zweite Runde. Höchste Zeit, sich Gedanken darum zu machen, wie es danach mit der Buchverfilmung weitergeht: Erwartet Fans eine dritte Staffel von Shadow and Bone? Oder ist nach Season 2 Schluss mit den Abenteuern von Alina und Co.? Hier erfährst Du, was wir bereits dazu wissen.