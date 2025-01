Kommissarin mit Musiker-Ambition - «München Mord» im ZDF

The Fantastic Four: First Steps – Alles zur MCU-Neuverfilmung mit Pedro Pascal

Noch 2025 kommt „The Fantastic Four: First Steps“ mit neuem Cast zurück auf die große Leinwand. Das Reboot soll sich erstmals ins Marvel Cinematic Universe (MCU) eingliedern – und die Phase 6 einläuten. Hier liest Du mehr zu The Fantastic Four: First Steps mit Pedro Pascal.