Roland Emmerich dreht Gladiatoren-Serie

My Policeman mit Harry Styles: Das wissen wir über Release, Story und Cast zum Queer-Drama

In dem Amazon-Drama „My Policeman“ mit Harry Styles siehst Du den Sänger und Schauspieler in einer vertrackten Liebesbeziehung: Im England der 50er-Jahre heiratet der von Styles gespielte Polizist eine Frau, fühlt sich aber eigentlich eher zu einem Mann hingezogen. Wir haben für Dich zusammengetragen, was bisher zum Film durchgesickert ist. Harry Styles ist derzeit nicht nur als Musiker („Harry’s House“) sehr gefragt, sondern auch als Schauspieler. Im Herbst dieses Jahres spielt er in gleich zwei Produktionen tragende Rollen: Zum einen wird er am 23. September im Psychothriller „Don’t Worry Darling“ von Olivia Wilde zu sehen sein, zum anderen im Amazon-Drama My Policeman, das den deutschen Titel „Der Liebhaber meines Mannes“ trägt. Der Streaming-Dienst bringt den Film am 21. Oktober zunächst in die US-Kinos, ehe er am 4. November dann für den Rest der Welt bei Prime Video zu streamen sein wird. Harry Styles in einer gefährlichen ...